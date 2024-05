Wczesne popołudnie w Sarbinowie. Choć pogoda nie zachęca to spacerowiczów nad Bałtykiem nie brakuje [ZDJĘCIA]

Prognoza pogody:

Sobota:

Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C na wschodzie do 19°C na zachodzie, nad morzem miejscami 14°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, nad morzem z kierunków północnych.

Niedziela:

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 2°C do 5°C w części wschodniej, 5°C do 8°C w części zachodniej. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16°C do 19°C, nad samym morzem około 14°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna od 4°C na wschodzie do 9°C na zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W dzień pogodnie. Temperatura maksymalna od 19° do 21°C, nad morzem miejscami około 17°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.