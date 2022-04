Wcześniejsza emerytura. Kto może ubiegać się o emeryturę stażową? Kobiety od 50 czy 55 lat, mężczyźni od 55 czy 60 23.04.2022

Wcześniejsza emerytura: od którego roku życia ma się liczyć praca?Łatwo obliczyć: wiek pracownika na początku pracy plus 35/40 lat. Ale tak łatwo nie będzie.Pytanie zasadnicze jest takie: od jakiego wieku osoby zaczynającej pracę miałyby się liczyć 35-letni staż dla kobiet i 40-letni dla mężczyzn, potrzebne do wcześniejszej emerytury? Czy od początku ich pracy? W Polsce zatrudnienie na umowę o pracę, a więc liczące się do emerytury, można podjąć już w wieku 15 lat (pracownik młodociany), oczywiście pod paroma warunkami, takimi jak ukończenie podstawówki i lekkość tej pracy. W takim przypadku kobieta mogłaby przejść na emeryturę już w wieku 50 lat, a mężczyzna 55. Gdyby liczyć od pełnoletniości, czyli od 18 lat, kobieta wypracowałaby wcześniejszą emeryturę w wieku 53 lat, a mężczyzna mając 58 lat. Ale tak dobrze to nie będzie.

