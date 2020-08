We wtorek rozpocznie się 39. Festiwal Młodzi i Film w Koszalinie [WIDEO]

Najstarszy festiwal filmowy w Polsce startuje we wtorek w Koszalinie. To będzie już 39 edycja Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. I to edycja wyjątkowa, bo odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z faktu, że w naszym kraju ciągle mamy stan epidemii spowodowany koronawirusem.

Sprawdzanie temperatury przed wejściem do kina, obowiązkowe maseczki (w razie ich braku będzie się można zaopatrzyć w nie na miejscu), zapełniona tylko połowa sali kinowej w czasie każdego senasu, dezynfekcja tejże sali po każdym pokazie - na to wszystko muszą być gotowi ci wszyscy, którzy zdecydują się w tym roku wybrać się na koszaliński festiwal (jak co roku jest on organizowany wspólnie przez miasto Koszalin i Stowarzyszenie Filmowców Polskich). Ale pomimo tych wszystkich związanych z pandemią obostrzeń warto będzie wybrać się do kina „Kryterium” (Centrum Kultury 105), bo jak zawsze oferta programowa „Młodych i Film” jest bardzo bogata. W tym roku zobaczymy 71 obrazów w konkursie krótkometrażowym i 10 debiutów fabularnych. - Z oczywistych względów tegoroczny festiwal jest bardzo trudny - mówił na konferencji Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina.

- Co ważne, jest to pierwszy duży festiwal w naszym kraju, który choć organizowany w czasie epidemii to jest robiony tak, aby było prawie jak zawsze. Aby jego najważniejsze części składowe, jak filmowe seanse, czy słynne dyskusje „Szczerość za szczerość”, dalej mogły cieszyć miłośników młodego kina. Rzecz jasna wszystko będzie się odbywać w reżimie sanitarnym. W tym roku naszym priorytetem było bezpieczeństwo i mogę wszystkich zapewnić, że nasze festiwal będzie festiwalem bezpieczanym - podkreślał Przemysław Krzyżanowski. Wtorówał mu Paweł Strojek, dyrektor koszalińskiego festiwalu. - To będzie bezpieczny festiwal. Trzeba jednak przygotować się na pewne ograniczenia. Wsród nich są m.in takie, że w sali kinowej będzie mogło w czasie senasu zasiąść maksymalnie 212 osób, a każdy, kto będzie chciał dany film zobaczyć będzie musiał zaopatrzyć się w specjalną wejściówkę.

Wejściówki te będą wydawane pół godziny przed każdą projekcją. Inna istotna zmiana jest taka, że w tym roku festiwalowi nie będą towarzyszyć koncerty, które dotychczas były nieodłączny elementem koszalińkeigo świąta młodego kina.

Będzie za to działać Club 105, gdzie odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia branżowe i debaty. W wydarzenia okołofestiwalowe włączyła się też mieleńska restauracja „Meduza”. To włanie tutaj, w sobotę 5 września o godzinie 14.00, wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w debacie poświęconej realizacji scen erotycznych w polskim kinie („Uwaga, będzie zbliżenie”). Ciekawym projektem będzie też seans trzech filmów w w ramach plenerowego Kina Samochodowego (parking przy amfiteatrze). Jednak jak zawsze najważniejsze w czasie festiwalu jest młode, polskie kino. Jakie zobaczymy w tym roku? - Odważne, bezkompromisowe i co szczególnie ważne przewidujące, a czasem przeczuwające to, co za chwilę może być naszym udziałem jako społeczeństwa - mówił Janusz Kijowski, znany reżyser i dyrektor programowy festiwalu.