Weekend na boiskach czwartoligowych boiskach [ZDJĘCIA]

Podopieczni Zbigniewa Węglowskiego rozgromili na wyjeździe Zefira Wyszewo aż 11:1! To najwyższy wynik w IV lidze w tym sezonie. Poprzednie dwucyfrówki odnotowaliśmy w rozgrywkach 2020/21. W maju ub.r. GKS Manowo uległ u siebie 2:10 Kluczevii Stargard, a w listopadzie 2020 r. Gryf Kamień Pom. również u siebie przegrał 1:10 z... MKP. Zespół ze Szczecinka wcześniej tylko raz wygrał różnicą 10 goli (10:0 u siebie ze Spartą Węgorzyno w sezonie 2017/18).

Co ciekawe, łupem bramkowym podzieliło się tylko trzech graczy. Aż 6 razy do siatki trafił Jakub Okuszko, co również jest rekordem tego sezonu. Michał Barański zdobył 3, a Daniel Szymański 2 gole. Okuszko został nowym liderem klasyfikacji strzelców, z dorobkiem 26 goli.

Wyniki drużyn z regionu:

Gwardia Koszalin - Sokół Karlino 5:1 (2:0)

1:0 Boczek (33.), 2:0 Sawicki (36.), 3:0 Chyła (56.), 3:1 Karpiński (69. karny), 4:1 Sawicki (81.), 5:1 Zalewski (90+3)