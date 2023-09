Weekend upłynął pod znakiem pięknej pogody. Tłumy na plaży w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Od kilku dni nasz kraj znajduje się w zasięgu wyżu, który przyniósł nam piękną, słoneczną i co najważniejsze, ciepłą pogodę. Tak jest chociażby w naszym regionie, gdzie podczas minionego weekendu temperatura sięgała blisko 30 stopni Celsjusza.

Nad morzem pojawiły się tłumy turystów i mieszkańców. Tradycyjnie olbrzymią popularnością cieszył się Kołobrzeg. Podczas niedzielnego popołudnia na kołobrzeskiej plaży nie brakowało zarówno tych, którzy decydowali się na słoneczne kąpiele, jak i osób, które wolą aktywny wypoczynek i spacery.

Pięknie i dość ciepło będzie w naszym regionie również we wtorek. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważać będzie małe zachmurzenie, po południu na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem na północnym zachodzie lokalnie przelotny deszcz, możliwa burza. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, na południu regionu lokalnie do 30°C, nad morzem około 23°C. Wiatr słaby, zmienny.