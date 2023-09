Weekend w Koszalinie. Podpowiadamy na co wato zarezerwować czas

W piątek o godzinie 17 Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na Otwarcie wystawy REAL. Po raz dziewiąty w Koszalinie spotkają się w realnej przestrzeni prace artystów z całej Polski. Zwykle rozmawiają i prezentują swoje obrazy w internecie, na różnych forach artystycznych. To dzisiaj najchętniej wykorzystywana płaszczyzna spotkań – pozwala na szybkie spotkanie twórców z najodleglejszych krańców świata, na niemal codzienne kontakty. I bywa, że zaprzyjaźnieni w sieci artyści nigdy lub bardzo rzadko spotykają się w realu. Ta wystawa daje możliwość poznania się takim osobom. Ale to także niezwykłe spotkanie prac. Pomysłodawca, Wal Jarosz, nie narzucał do tej pory tematu prac, o jakie prosił artystów. Dopiero w galerii te obrazy wybrane przez samych autorów spotykały się z innymi – korespondując z innymi, dopełniające je lub kontrastując. W tym roku Wal Jarosz poprosił o artystyczną wypowiedź na określony temat, zawarty w jednym słowie – ciało. Wstęp wolny.

O godzinie 19 w piątek oraz w sobotę i niedzielę Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl Moralność Pani Dulskiej. „Moralność pani Dulskiej” to opowieść o rodzinie jakich wiele. Każdy, kto do niej należy jest złakniony miłości, ale nie potrafi jej dawać. W zimnym domu, w którym jedyne ciepło bije z kaflowego pieca często mówi się o Bogu i moralności, ale są to jedynie frazesy. Dulscy zamiast kochać, uczą oceniać ludzi. Szczere rozmowy należą tu do rzadkości, a jedynym bogiem, którego czci się naprawdę jest pieniądz. Czy w takim świecie uczucie może przetrwać? Spektakl biletowany.

Sobotnia propozycja Teatru Muzycznego Adria to In the Heigts. "In The Heights" to historia, która rozgrywa się w ciągu trzech dni i obejmuje postacie z dominikańsko-amerykańskiej, tętniącej życiem dzielnicy Washington Heights na Górnym Manhattanie w Nowym Jorku - miejsca, w którym kawa ze sklepiku na rogu jest lekka i słodka, okna są zawsze otwarte, a wiatr niesie rytm muzyki trzech pokoleń. Jest to społeczność na skraju zmian, a opowieść jest pełna nadziei, marzeń i presji. Początek godzina 15. Spektakl biletowany