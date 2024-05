Wernisaż WTZ nr 1 w Koszalinie pt. „Fuzja Sztuki”

Wystawa składa się z prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, które tworzą podczas zajęć arte- i ergo- terapii w poszczególnych pracowniach.

Spotkanie 15 maja o godz. 11.00, Galeria Region KBP, Plac Polonii 1.

„Fuzja Sztuki” to sztuka łączenia, połączenie, integracja, fuzja obrazów. To łączenie wielu obiektów w całość, w tym wypadku połączenie różnych metod wyrazu artystycznego. Mamy tu wikliniarstwo, ceramikę, makramę oraz malarstwo, które uległy fuzji w zharmonizowane obiekty artystyczne tworzące przestrzenną instalację. Tytuł „Fuzja Sztuki” naprowadza widza na konkretny trop, ale otwiera też duże pole do samodzielnych interpretacyjnych dociekań.