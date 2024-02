Wicemarszałek obraził prezydenta? Oto barwy kampanii w Koszalinie

- A na to naszej zgody być nie może - mówili zgodnie radni i kandydaci wspierający Jedlińskiego, m. in. Błażej Papiernik, Marcin Waszkiewicz, Tomasz Czuczak, Tomasz Nowe. - Mowa nienawiści to zło, które trzeba zwalczać, a namawianie do tego jest jeszcze większym złem. Tym bardziej, jeśli zachęca do tego osoba na tak wysokim stanowisku jak wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, który dodatkowo kandyduje na prezydenta 100-tysięcznego miasta - mówił w dość patetycznym tonie Tomasz Czuczak. Wtórowali mu pozostali, przypominając o innych "hejterskich" sprawach, m. in. odczytanym na sesji przez radną Dorotę Chałat liście członka młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, w którym poniżano obecnego prezydenta.

- Takie rzeczy dyskwalifikują kandydatów - rzucił ostro Tomasz Nowe.

- To jakieś szaleństwo - łapie się za głowę Tomasz Sobieraj. - Wczoraj na Facebooku, pod jednym z moich postów, rozgorzała dość mocna dyskusja, ale zdecydowana większość wpisów pochodziła od jednej osoby. Ludzie dyskutowali z nią, na koniec ja sam zająłem stanowisko i napisałem krótko, że ta osoba ciągle tylko nas krytykuje i ma jakieś wątpliwości. A może by dla odmiany pohejtowała trochę prezydenta, a nie tylko nas. Tyle. To jest ten mój hejterski wpis. Nie wiem już, jak mam to skomentować. Oni łapią się wszystkiego, jak tonący brzytwy, bo chyba naprawdę zaczynają tonąć.

- Można sobie żartować, ale my chcemy debaty na poziomie, bez obrażania, merytorycznej. Hejt jest złem i musimy z nim walczyć za wszelką cenę - podsumowali to radni.