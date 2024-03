Wiceminister sportu Ireneusz Raś w Koszalinie o orlikach, LZS i stadionach [WIDEO] Jakub Roszkowski

Wideo

Orliki do remontu, a ośrodek LZS w Mielnie, który podlega Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, do naprawy - to konkrety ze spotkania koszalińskich i mieleńskich samorządowców z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem.