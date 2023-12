Wichura w Koszalinie i regionie. Blisko 580 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem [ZDJECIA]

Bez prądu są mieszkańcy domów przy ul. Klonowej, Plażowej i Wylotowej w Kołobrzegu. Nie ma wciąż prądu w Gąskach i Niegoszczy oraz w południowej części Mielna. Potężna awaria wystąpiła też w gminie Będzino, w okolicach miejscowości Strzeżenice i Dobiesławiec. Bez prądu już od godziny 2 w nocy są m. in. Niekłonice, a od północy nie ma energii w poddarłowskim Drozdowie i Kopnicy. Energa wciąż naprawia kolejne awarie, ale bez prądu wciąż jest kilka tysięcy domostw.

Wichura nie daje za wygraną. Służby apelują o ostrożność

- Mam bardzo dużo zdarzeń. Praktycznie wyjeżdżamy do nich cały czas – mówią koszalińscy strażacy.

Powalone drzewa, połamane gałęzie spadające na ulice, przewrócone banery, płoty – sygnały o tego typu zdarzeniach trafiają dziś do strażaków jeden za drugim. To efekt wichury, która w nocy rozpętała się w naszym regionie i przez cały piątek daje się wszystkim we znaki.

- Przed chwilą otrzymaliśmy informację o powalonym drzewie, które tarasuje przejazd na ulicy Szczecińskiej. Zaraz będziemy je usuwać. Telefony wręcz się urywają z prośbą o pomoc. Na szczęście jak do tej pory nikomu nic się nie stało, nikt nie ucierpiał. Nie mamy też sygnałów o poważniejszych uszkodzeniach budynków. I oby tak było dalej – mówią strażacy. Apelują też o rozwagę i ostrożność w trakcie przebywania poza domem, - A jak ktoś nie musi wychodzić z domu to najlepiej zrobi jak w nim zostanie – dodają.