Wielka farma fotowoltaiczna koło Białego Boru. Są wiatraki, będą panele

- Jesteśmy obecnie na kolejnym etapie rozwoju tego projektu, złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Biały Bór i chcemy je uzyskać jeszcze w tym roku – mówi Xavier Canals z zarządu spółki DK Farma Wiatrowa należącej do hiszpańskiej firmy Iberolica. - Następnie po uzyskaniu finansowania chcielibyśmy od połowy roku 2024 rozpocząć proces inwestycyjny.

Farma produkująca prąd z paneli słonecznych ma zająć powierzchnię 115 hektarów i ma mieć potencjalną moc 120 megawatów. To uczyni ją jedną z największych tego typu instalacji w Polsce – tę od ponad roku dzierży 300-hektarowa elektrownia fotowoltaiczna w Zwartowie na Pomorzu. Jej moc to 204 MW, docelowo 290, co pozwoli zasilić ponad 150 tysięcy gospodarstw domowych.

Przypomnijmy, że Iberolica przed kilkoma laty uruchomiła w okolicach Białego Boru 42 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 145 MW. Wartość przedsięwzięcia to około 675 mln zł.

Siłownie wiatrowe i fotowoltaika to obecnie najszybciej rozwijające się sektory energii odnawialnej. W tym roku łączna moc zainstalowana polskiej fotowoltaiki przekroczyła 10 gigawatów, przy czym trzy czwarte tej mocy pochodzi z małych domowych instalacji fotowoltaicznych.