Wielkie poruszenie serc w Grzmiącej. Piknik charytatywny dla Moniki [ZDJĘCIA]

Dużą szansę na wyzdrowienie daje terapia metodą nanotherm. Koszt leczenia niestety nie jest refundowany więc

bliscy i przyjaciele Moniki Stokowiec prowadzą za pośrednictwem portalu zrzutka.pl internetową zbiórkę. Potrzeba 200 tysięcy złotych.

Pani Moniki na pikniku nie było z uwagi na stan zdrowia, ale przekazała poniższe słowa wszystkim organizatorom i uczestnikom pikniku.

- Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie, dobre słowo, wszelką pomoc w czasie mojej choroby. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że jesteście, że w tych trudnych chwilach nie zostałam sama z moją chorobą i strachem. Dziękuję za każdy telefon, wiadomość, dobre słowo, modlitwę, Wasze odwiedziny, wszelkie wpłaty. Zawsze potrzebowałam ludzi do życia i cieszę się, że w momencie mojego pobytu w domu po operacji odwiedzaliście mnie. Wasze działania i wiadomości wyciskały i wyciskają łzy wzruszenia. Jesteście wspaniali. Piknik pokazał jak bardzo potraficie się zjednoczyć, działać i pomagać. Ciągle to do mnie nie dociera, że jestem celem tych działań.