Wielkie Spotkanie Towarzyskie w Koszalinie. Czujcie się zaproszeni

Organizatorka wydarzenia Aleksandra Kalina zaprasza wszystkich mieszkańców Koszalina i okolic na Wielkie Spotkanie Towarzyskie, które odbędzie się 24 lutego (sobota) w godzinach 17-20 w Centrum Kultury 105 przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie.

W programie znajdą się zabawy towarzyskie, skromny poczęstunek i przyjemna muzyka. - Generalnie chodzi o to, żeby lepiej się poznać i miło spędzić razem czas - zachęca. - Ze względu na ograniczony budżet nie mogę zaproponować suto zastawionych stołów, ale jeśli ktoś miałby ochotę pochwalić się swoim kunsztem kulinarnym, to zachęcam do przyniesienia samodzielnie przygotowanych posiłków — dla dobra wspólnego. Jeśli ktoś chciałby usłyszeć z kolei jakąś ulubioną piosenkę, to zapraszam do przesyłania propozycji na adres [email protected]. Spróbuję stworzyć playlistę na każde ucho.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.