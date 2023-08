Wiemy kiedy będą wypłaty 14. emerytur. Premier Mateusz Morawiecki podpisał dwa rozporządzenia dotyczące czternastych emerytur 23.08.2023

Rano na posiedzeniu Rady Ministrów podjęliśmy decyzje, aby wypłata czternastej emerytury zaczęła się w pierwszej połowie września i żeby wynosiła ponad tysiąc złotych więcej brutto, niż pierwotne założenia, czyli około 2650 zł brutto - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Czternastka zostanie wypłacona we wrześniu. Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Czternasta emerytura w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę.