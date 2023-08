Wieżowiec w Koszalinie wciąż bez pozwolenia na rozbiórkę. Ale okien już nie ma [ZDJĘCIA]

- Rzeczywiście taki wniosek, o pozwolenie na rozbiórkę obiektu, do nas trafił, natomiast my, po dogłębnej analizie, poprosiliśmy wykonawcę o uzupełnienie dokumentacji. Brakuje kilku ważnych dla sprawy dokumentów. Wykonawca ma na uzupełnienie tych brakujących papierów czas do końca sierpnia - słyszymy w koszalińskim ratuszu.

Wszystkie prace rozbiórkowe - jeśli już zostanie wydane odpowiednie pozwolenie - będą musiały być prowadzone pod szczególnym nadzorem. To miasto wyznaczy sposób przeprowadzenia rozbiórki. Najprawdopodobniej będzie to po prostu rozbieranie piętra po piętrze. - Rozbiórka budynku będzie skomplikowaną operacją. Musimy być pewni, że wszystko będzie dobrze zaplanowane i przebiegnie bezpiecznie, dlatego ta procedura musi potrwać - podkreślają koszalińscy urzędnicy.