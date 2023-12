Wigilijny koncert w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Teresa Krysztofiak, która koordynuje pracę hospicyjnych wolontariuszy, nie kryła wzruszenia. - To dla nas takie ważne, by pokazywać, że hospicjum to też życie. Często pod naszym dachem gości radość i uśmiech.

Sobotni koncert był tylko jednym ze świątecznych wydarzeń w życiu hospicjum. Przez ostatnie dni hospicjum odwiedzało wiele osób, w tym też najmłodszych koszalinian. Przychodzili z kolędami, pastorałkami, świątecznymi życzeniami oraz oczywiście z darami.

Za naszym pośrednictwem pracownicy hospicjum i jego pensjonariusze chcą serdecznie podziękować za pomoc, wsparcie i dobrą energię.