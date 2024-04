Wiosenna giełda ogrodnicza w Koszalinie. Tłumy między stoiskami przy hali Gwardii [ZDJĘCIA]

- Wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów, balkonów, tarasów. Z myślą o tym organizujemy Giełdę Ogrodniczą - zachęcają organizatorzy imprezy. - Zakres tematyczny to przede wszystkim: kwiaty rabatowe, materiał szkółkarski owocowy i ozdobny, nasiona, rozsada warzyw, mała architektura ogrodowa, narzędzia i sprzęt do produkcji ogrodniczej, produkty ochrony roślin, doradztwo.

Od rana na giełdzie ogrodniczej wielki ruch. Nic dziwnego. Piękna, słoneczna pogoda zachęca do spacerów i zakupów. A naprawdę jest w czym wybierać.

Oprócz sprzedawców sadzonek można tu też znaleźć m.in. stoiska z fontannami ogrodowymi, akumulatorami, kosiarkami do trawy, drobnym sprzętem ogrodowych, czy nawozami.

Jest też coś dla tych, którzy podczas zakupów zgłodnieją. Działają tu foodtrucki, stoiska ze słodyczami, oscypkami i inne.

Giełda w sobotę i w niedzielę będzie czynna w godz. 9-15. Wstęp jest bezpłatny.