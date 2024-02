Witamy Waszą Wysokość Fryderyka X na Pomorzu Zachodnim Bogna Skarul

Król Fryderyk objął tron po abdykacji matki. Na zdjęciu z żoną Marią EPA/IDA MARIE ODGAARD

Zaledwie od dwóch tygodni Duńczycy mają nowego króla. Wbrew obyczajowi z pierwszą wizytą Fryderyk X przybył nie do krajów nordyckich, a do Polski. Monarcha aż dwa dni spędzi w Szczecinie, bo stolica Pomorza Zachodniego to być może najważniejsza gospodarcza destynacja biznesu duńskiego w Polsce.