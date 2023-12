Wjechał autem na mieleńską plażę. Z plaży trafił do aresztu

Oficer dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał informację, że w Mielnie na plażę wjechał samochód, którym podróżowało czterech młodych mężczyzn. Kierowca wjechał na tyle daleko, że volkswagen zakopał się w piachu po same progi. Z relacji świadka wynikało, że mężczyźni mogą być nietrzeźwi.

Rzeczywiście mężczyzna, który kierował samochodem, został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem 1,2 promila. W trakcie sprawdzenia policjanci ustalili, że 23-latek z Wielkopolski ma uprawnienia do kierowania od niespełna 6- miesięcy. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a samochód został zholowany.

Młodemu kierowcy zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania, usłyszy zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności i za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Kodeks karny za jazdę w stanie nietrzeźwości przewiduje dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, karę pieniężną od 5 do 60 tysięcy oraz 15 punktów karnych.