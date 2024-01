Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w Mielnie: będzie konkurs na dyrektora koszalińskiej delegatury ZUW Jakub Roszkowski

Wojewoda zapowiedział ścisłą współpracę z samorządami, bez względu na przekonania osobiste wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jakub Roszkowski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dwoje wicewojewodów zachodniopomorskich mamy poznać już w przyszłym tygodniu, a szefa koszalińskiej delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nieco później, bo będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. - Na pewno jednak chcę, by była to osoba z regionu koszalińskiego - zaznacza wojewoda Adam Rudawski.