Woodland Spirit "Awaken". Znakomita płyta koszalinian [RECENZJA]

Musiałem dodać to „niemal”, ale o tym później.

Kiedy napisałem do kolegi: „Słuchaj, Woodland Spirit, ci od ‘Tribute to Anathema’ nagrali nową płytę. Podoba mi się bardzo!”. - A co tam grają? - zapytał. Musiałem to chwilę przemyśleć, bo akurat w tej odnodze gitarowego grania nie jestem najmocniejszy. Jest tu na pewno rock z inklinacjami gotyckimi przez mocno wyeksponowane klawisze, mocno przesterowana gitara pozwala już mówić o elementach metalu, a nad tym wszystkim górują trzy fantastyczne kobiece wokale. Gdybym miał rzucać konkretnymi nazwami zespołów jako odniesieniami to ciśnie mi się Paradise Lost i (w naturalny sposób) Anathema, moooże odrobinę Type o Negative, a z nieco innej szufladki – Puscifer. Tylko w tych zespołach za główne wokale – z małym wyjątkiem - nie odpowiadają kobiety.

A fanem wokalistek Woodland Spirit byłem od zawsze. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Anię Mural w jednym z coverów Anathemy zaśpiewanym wspólnie z akustycznym jeszcze wtedy składem zespołu – oniemiałem! W Koszalinie mieszka TAKA wokalistka!?!?!? Mamy tu taki skarb!?!?!? I aż szkoda, że na nowej płycie pojawia się tylko w tytułowym „Awaken” (to – zdaje się – taka forma pożegnania z zespołem), bo śpiewa w nim po prostu zjawiskowo!