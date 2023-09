Wtorek na koszalińskim targowisku. Tutaj kupisz świeże warzywa i owoce [ZDJĘCIA] Mariusz Rodziewicz

We wtorek na koszalińskim targowisku przy ul. Połczyńskiej jak zwykle ruch. Mieszkańcy Koszalina i okolic przyjeżdżają tutaj, by kupić świeże warzywa i owoce. Na stoiskach można znaleźć jednak nie tylko to.