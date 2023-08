Wybierasz się na grzyby? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. O czym należy pamiętać? [WIDEO]

W razie wątpliwości o pomoc można poprosić klasyfikatorów, którzy pracują w stacjach sanepidu. To specjaliści, którzy mogą rozwiać nasze wątpliwości.

Jednak jak tłumaczy nasz rozmówca, rolą klasyfikatora nie jest segregowanie zbiorów, nie przynosimy mu więc wszystkich grzybów, które udało nam się zebrać, a jedynie te, co do których mamy wątpliwości. Ważne jest też to, by grzyby były odpowiednio przechowywane.