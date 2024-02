Wybory 2024. Dwójka pierwszych kandydatów na burmistrza Świdwina

Kampania przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi nabiera tempa. Do 12 marca trwa rejestracja komitetów wyborczych. W Świdwinie zrobił to do tej pory Piotr Szyposzyński, radny ostatnich dwóch kadencji w świdwińskiej Radzie Miasta.

- Wystawimy kandydatów na radnych we wszystkich okręgach pod szyldem komitety Świdwin dla pokoleń – nasz rozmówca mówi, że on sam powalczy o fotel burmistrza. Radny był w ostrej opozycji wobec obecnego burmistrza Piotra Felińskiego, który będzie ubiegał się zapewne o reelekcję.