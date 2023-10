Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Niezbędnik wyborcy. Jak głosować, aby oddać ważny głos? Wszystko co musisz wiedzieć! 13.10.2023

Jak głosować, aby oddać ważny głos? Przygotuj się do głosowania w wyborach

W CRW są przetwarzane dane osobowe obywateli: polskich, którzy ukończyli 17 lat, państw Unii Europejskiej (innych niż Polska) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli: złożyli wniosek o dopisanie ich do Centralnego Rejestru Wyborców, nie złożyli wniosku o wykreślenie ich z rejestru.

Jak zmienić miejsce głosowanie? Jak zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika? Sprawdź w galerii!

Do złożeniu wniosku o zmianę miejsca zamieszkania przez internet potrzebny jest login i hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, na przykład e-dowód. Wniosek należy złożyć na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.