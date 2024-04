Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Białogardu? Cząstkowe wyniki

7 kwietnia wybieraliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych miast, gmin, powiatów i sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Jak głosowali mieszkańcy Białogardu w wyborach na burmistrza miasta?

•00.07

Wszystko wskazuje na to, że w Białogardzie trzeba będzie pójść głosować jeszcze raz. Szykuje się druga tura wyborów burmistrza, w której spotkają się obecna burmistrz Emilia Bury oraz obecny starosta, kandydujący na burmistrza, Piotr Pakuszto. Jeszcze nieoficjalnie Bury zdobyła ponad 40, a Pakuszto ponad 30 proc poparcia.

•23.03

To na razie tylko nieoficjalne wyniki i jedynie z sześciu komisji, ale wygląda na to, że w Białogardzie dojdzie do drugiej tury wyborów. W sześciu komisjach (nieoficjalnie) Emilia Bury zdobyła poparcie 41 procent głosujących, Piotr Pakuszto 34 procent głosujących, Paweł Szyszlak 14, a Robert Borkowski 10 procent wyborców.