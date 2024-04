Wybory samorządowe 2024 w Koszalinie i regionie. Trwa głosowanie [RELACJA NA ŻYWO]

Ankieterzy firmy IPSOS w Szczecinku przeprowadzają badania preferencji wyborczych. Ankieterzy proszą co 12 wyborcę o wypełnienie anonimowej ankiety, aby na tej podstawie tuż po zakończeniu głosowania telewizje mogły podać sondażowe wyniki. W Szczecinku ankieterzy firmy IPSOS pojawili się przed komisją obwodową w SP1.

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu wyborów samorządowych 2024 w Koszalinie i regionie, dane o frekwencji oraz po zakończeniu głosowania pierwsze, sondażowe wyniki. Zapraszamy na noc wyborczą GK24.PL, podczas której już po godzinie 21 zaprezentujemy wyniki sondażu exit pool w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

PKW podała pierwsze dane dotyczące frekwencji w wyborach samorządowych 2024. Dane są do godziny 12. Głosowanie potrwa do godziny 21.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie - jednej z gmin - powiatu sławieńskiego miało dojść do złamania ciszy wyborczej. Konkretnie jeden z kandydatów zgłosił, że po zakończeniu kampanii wyborczej miały być rozwieszane ulotki - komentuje asp. sztab. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Sprawa jest w toku wyjaśniania.

Frekwencja w województwie zachodniopomorskim do godz. 12 wyniosła 15,93 proc.

•godz. 13.38 - PKW: do godz. 12. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 16,52 proc. W 2018 roku o tej porze było to 15,62 proc.

•godz. 13.30 - Frekwencja w gminie Manowo

Spokojnie i bez incydentów przebiegają wybory w gminie Manowo. W południe odnotowano frekwencję pomiędzy 16, 8, a 18, 8 procent. Jak na razie najmniej wyborców udało się do lokali wyborczych w Wyszewie (15, 5 procent), a najwięcej było ich przy urnach w Rosnowie (18, 8 procent).

•godz. 13.20 - Frekwencja w gminie Sianów

W gminie Sianów frekwencja po godzinie 12 wyniosła 14, 64 procent. - To podobne dane do tych, które były podawane w naszej gminie o tej porze w trakcie wcześniejszych wyborów parlamentarnych i samorządowych – mówi Adrian Lewandowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sianowie. - Wybory odbywają się bardzo spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów – dodaje przewodniczący. Dotychczas największą frekwencję na terenie gminy odnotowano w Siecieminie (23,03 procent) oraz w Skwierzynce (22, 43 procent). Jak na razie do urn najmniej poszło mieszkańców Dąbrowy – 9,55 procent.

•godz. 13.05 - W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od godziny 7 mogą głosować pacjenci, którzy w dzień wyborów są tu hospitalizowani

Pracująca w Szpitalu Obwodowa Komisja Wyborcza nr 51 otrzymała listę 99 pacjentów uprawnionych do głosowania. Czy wszyscy zechcą oddać głos, będzie wiadomo po godzinie 21 - lokal wyborczy w szpitalu jest bowiem czynny w tych samych godzinach, jak pozostałe. Chyba, że wcześniej głos oddaliby wszyscy uprawnieni pacjenci, wówczas -jak usłyszeliśmy - Komisja szybciej zakończy pracę, ale wyniki głosowania i tak będą upublicznione dopiero po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po godzinie 21.

•godz. 13.00 - Frekwencja w Koszalinie

W Koszalinie na godzinę 12 frekwencja wyborcza wynosi dokładnie 16,37 procent.

•godz. 12.30 - Frekwencja w gminie Świeszyno

W gminie Świeszyno do godziny 12 - 20,72 procent uprawnionych do głosowania odwiedziło lokale wyborcze

•godz. 12.20 - Wybory odbywają się również w jednostkach penitencjarnych

W okręgu koszalińskiego Służby Więziennej przebywa blisko 8900 osadzonych. - Dla sprawnej organizacji przeprowadzenia wyborów w zakładach sporządzono harmonogramy godzinowe doprowadzania więźniów z poszczególnych oddziałów do lokali wyborczych urządzonych wewnątrz jednostek. Oczywiście każdy z uprawnionych będzie mógł wziąć udział również w innych godzinach - informuje Robert Trembowelski, rzecznik regionalnej służby więziennej.

•godz. 11.14 - Mieszkaniec Koszalina usłyszał, że nie ma go w spisie wyborców. Ma jechać głosować do… Białogardu

Zaskakujące zdarzenie w komisji wyborczej w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Sportowej w Koszalinie