Wycofane produkty ze sklepów przez GIS. Te produkty zostały wycofane ze sklepów w całej Polsce. Sprawdź listę 13.04.2022

Wśród 20 wycofanych ostatnio produktów jest aż 8 suplementów diety – to istna plaga. Co ciekawe, za każdym razem przyczyną było stwierdzenie zastosowania do ich produkcji składnika zanieczyszczonego niedozwolonym tlenkiem etylenu. Zastanawiające, skąd aż tyle przypadków produktów wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika, a szczególnie suplementów diety?

Firma Regis, która wyprodukowała suplementy L-Carnitine HCA Plus 50, Machine Man Burner i Thermo Shape, złożyła nawet specjalne oświadczenie, które jednak nie do końca wyjaśnia sytuację: „wyjaśniamy, że tlenek etylenu nigdy nie był stosowany w produkcji naszych suplementów diety. Jest on zwykle używany w farmacji oraz w przemyśle spożywczym do czyszczenia (sterylizacji) ekstraktów roślinnych.

Nasze produkty zostały wyprodukowane z surowca spełniającego parametry jakościowe (dostawca surowca przedstawił stosowny certyfikat jakościowy). Ze względu na fakt, że posiadamy dwa sprzeczne wyniki badań dla tej samej partii surowca – jeden jest pozytywny (tzn. że surowiec nie zawiera tlenku etylenu), drugi negatywny, prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jednakże z uwagi na dobro klientów już na tym etapie wycofujemy w/w produkty z rynku.”