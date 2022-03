Wydanie Magazynu Trendy w sieci. Czytaj online i sprawdź nową listę punktów dystrybucji w Koszalinie

Przyznamy, że będzie nam bardzo miło, jeśli w natłoku starych i nowych obowiązków, zdecydujecie sięgnąć po nasz magazyn. Przygotowaliśmy treści, które pomogą Wam oderwać się od codzienności i naładować baterie. Tematem wiodącym są kobiety, stąd też prosto z okładki spogląda na Was Patrycja Białek, właścicielka salonu Vip Beauty Estetic. Razem ze swoim zespołem kreuje piękno, przywraca paniom należytą pewność siebie, a do tego dzieli się swoją wiedzą podczas autorskich szkoleń.

Pozytywnej energii nie brakuje też pochodzącej z Koszalina 32-letniej Neli Adamczewskiej, która razem z mężem, występuje w rewiach kaskaderskich. Co więcej – jako jedyna kobieta w Polsce wykonuje przejazdy samochodem na dwóch bocznych kołach. Zdecydowaliśmy się też zajrzeć do sąsiedniego Szczecinka, by poznać lepiej młodą pisarkę Weronikę Sawicką. Ma dopiero 22 lata, a za nią już premiera powieści „Bad Girl”. To nie jedyny szczecinecki akcent, więc bądźcie czujni. Sporo piszemy o samym Koszalinie - o jego archiwach, inwestycjach i inicjatywach.