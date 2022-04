Wygrana w Kielcach i awans w tabeli Młynów Stoisław Koszalin

To drugie z rzędu zwycięstwo Młynów, po serii siedmiu porażek. Po niedzielnym meczu koszaliński zespół przesunął się na 6.miejsce w tabeli.

Spotkanie rozpoczęło się po myśli zawodniczek z Kielc. Po 4. min Korona prowadziła 3:0. Grające w wąskim, dziewięcioosobowym składzie, Młyny otworzyły konto w 5. minucie, po karnym Żanety Lipok. Będąca w gazie skrzydłowa (43 gole w ostatnich 5 meczach!) szybko dołożyła 3 kolejne trafienia i w 9. min na tablicy pojawił się remis 5:5. Minutę później Martyna Żukowska zdobyła gola na pierwsze prowadzenie 6:5.

Niemal do końca pierwszej połowy wynik był na styku, do 27. min odnotowano 7 kolejnych remisów. W końcówce rzuty Żukowskiej i Lipok (6 gol) dały pierwszą 2-bramkową przewagę Młynom, którą utrzymały do przerwy.

Koszalinianki bardzo dobrze weszły w drugie 30 minut. Do 38. min zdobyły 5 goli, tracąc tylko jednego (21:15). Zespół z Kielc próbowała poderwać Michalina Pastuszka. Między 40. i 45. min trafiła 4 razy i przewaga Młynów stopniała do 3 bramek (20:23). Seria skutecznych akcji Lipok, Aleksandry Zaleśny i Karoliny Mokrzki - na 28:21 w 55. min - przechyliła szalę na korzyść Młynów.