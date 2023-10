Wyjątkowe urodziny głównego budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej [ZDJĘCIA, WIDEO]

To gmach niezwykły, wybudowany z myślą o tym, by być biblioteką, albo jak mówiła Barbara Wysmyk z KBP - "fabryką kultury". I do dziś pełni tę funkcję, choć czasy się nieco zmieniły, a wiele pomieszczeń zmieniło swoją funkcję — nie ma już czytelni dla dzieci i młodzieży, zniknęła internetowa kafejka.

W gmachu były modernizacje oraz remonty. Jest jednak jedno miejsce, które takiego remontu bardzo potrzebuje. W piwnicy gmachu jest fonoteka — gdy powstawała, była drugim w Polsce miejscem tego typu.

Uczestnicy piątkowych urodzin mogli fonotekę odwiedzić i posłuchać niezwykłych historii o tym miejscu. Była supernowoczesna, miała niezwykłą kolekcję płyt, które bibliotekarze skupowali od czytelników (do dziś ma je w swoich zbiorach).

Dziś fonoteka potrzebuje remontu, metamorfozy, która pozwoli zachować jej dawny kształt, ale przeniesie ją też do współczesnych czasów. To czy dostanie szansę, zależy od nas wszystkich — już po raz drugi fonoteka walczy w budżecie obywatelskim. Każdy z nas może zrobić bibliotece "urodzinowy" prezent — poprzeć ten projekt (projekt numer 3) w głosowaniu.