Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Bus wylądował w rowie [zdjęcia]

Jak podaje Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju do wypadku zostali wezwani o godz. 19:13. - Na DW163 (wysokość jezioro Długie) doszło do wypadku drogowego z udziałem busa, który w wyniku poślizgu wpadł do przydrożnego rowu. Na szczęście nikt z czterech osób podróżujących pojazdem nie odniósł obrażeń - czytamy na profilu facebookowym OSP Połczyn-Zdrój.

Do działań skierowano:

OSP Połczyn-Zdrój,

PSP Świdwin,

ZRM

Policja

