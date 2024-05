Wypadek na drodze S6 koło Koszalina. Dachowanie auta [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych. Auto dachowało. Strażacy musieli rozcinać pojazd, by wyciągnąć zakleszczone w nim kobietę i dziecko.

Przyczyny wypadku? Prawdopodobnie nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków drogowych spowodowało, że samochód osobowy wpadł w poślizg i dachował.

Według informacji udzielonych nam przez policjantów, nikt jednak nie musiał być przetransportowany do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy.

Na miejscu działały:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy OSP Dobrzyca

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

