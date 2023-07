Wypadek na Jamnie. Jedna z łodzi się przewróciła, interweniowały służby

Podczas trzeciej edycji regat o puchar burmistrza Mielna uczestnicy mierzyć się muszą z porywistym wiatrem na akwenie. Jak dowiedzieliśmy się na koszalińskiej policji, przez trudne warunki na jeziorze część uczestników postanowiła zrezygnować.

Jedna spośród żaglówek, które pływały po jeziorze, przewróciła się. Będącej w wodzie ekipie żeglarzy pomogli strażacy z OSP Osieki oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG-1 w Koszalinie. Łódź odholowano na brzeg.

- To była łódź, która w regatach nie uczestniczyła - powiedział nam Kamil Baranowski, organizator. - Do zdarzenia doszło bliżej Osiek, a w tej okolicy zawody się nie odbywały. Jeśli chodzi o nas, to pierwszego dnia regat wszystko przebiegło zgodnie z planem. Przeprowadziliśmy cztery wyścigi, było 18 łodzi. W niedzielę startujemy o 10.00 - dodał.

Przypomnijmy, że w sobotę 22 lipca, po pierwszym dniu regat, zaplanowano paradę jachtów na godzinę 21.30, a następnie koncert szantowy na wodzie (22.00) i pokaz fajerwerków (22.30).