Wypadek w Kołobrzegu. Zderzyły się dwa auta [zdjęcia]

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego. Sianów czeka na projekty!

To propozycja dla aktywnych mieszkańców, którzy mają głowy pełne pomysłów i chcą zrobić coś dobrego dla swojej miejscowości. Rozpoczęła się druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Sianowie. Co ważne, do wykorzystania jest więcej pieniędzy!