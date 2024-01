Wypadek w Sławnie. 36-letni kierowca wjechał autem do rowu, miał ponad 2 promile alkoholu

W ostatnich dniach sławieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic miasta, kierowca wjechał pojazdem do rowu. Według informacji, którą przekazał świadek zdarzenia, kierowca miał być pijany. Policyjny patrol dojeżdżając na miejsce zauważył idącego w ich stronę mężczyznę, który na widok radiowozu zawrócił i podszedł do pojazdu.

- Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że jechał hondą i pewnym momencie wypadł z drogi oraz wjechał do rowu. Jak powiedział zatrzymał się przy nim inny kierowca, który chciał mu udzielić pomocy, jednak z uwagi na to, że jego pojazd ugrzązł w błocie nie było to możliwe - informuje asp. szt. Kinga Warczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.