Wyrazy uznania dla młodych bohaterów z Połczyna-Zdroju. Narażając własne życie ratowali zdrowie i życie innego człowieka

10 października o godz. 01:38 dwoje mieszkańców Połczyna-Zdroju, Jakub Gajewski (21 l.) i Nikola Sołowicz (19 l.) przejeżdżając samochodem w pobliżu Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju zauważyli, że na jednej ze znajdujących się tam ławek siedzi mężczyzna, którego objął ogień.

Widząc to, natychmiast do niego podjechali i udzielili pierwszej pomocy. Pan Jakub własną kurtką zaczął skutecznie gasić poszkodowanego, 54-letniego mieszkańca Połczyna-Zdroju, a towarzysząca mu koleżanka w tym czasie powiadamiała służby ratunkowe. Następnie młody mężczyzna po ugaszeniu poszkodowanego powiadomił telefonicznie patrol policji, który w chwilę później wraz z pogotowiem ratunkowym zjawił się na miejscu zdarzenia, by podjąć dalsze czynności.