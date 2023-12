Wysoka forma siłaczy Rufiana w Policach [ZDJĘCIA]

Zawodnicy Rufiana: Mariusz Rufkiewicz, Mateusz Rufkiewicz, Leszek Pasieka i Krzysztof Kośmiński kilkukrotnie stawali na podium. Rywalizacja odbywała się w kategoriach open kobiet, junior do lat 19, junior do lat 23, open senior, open do 75 kg, open do 90 kg, open do 100 kg, open do 110 kg, open powyżej 110 kg oraz weteran 40-54 lat, weteran 55-64 lat i weteran powyżej 65 lat.

W kategorii weteran 40-44 lata Krzysztof Kośmiński z łatwością uporał się z ciężarem 180 kg, a Leszek Pasieka, rywalizujący w kategorii weteran plus 65 lat, był poza zasięgiem rywali. Wycisnął ciężar 175 kg, co dało mu rezultat lepszy aż o 35 kilogramów od drugiego zawodnika. W kategorii weteran 55-65 lat Mariusz Rufkiewicz zaliczył ciężar 150 kg.

W kategorii open seniorów walka o podium toczyła się do ostatniego podejścia, a moc pokazał Mateusz Rufkiewicz. Tu emocje sięgały zenitu. Mateusz Rufkiewicz, nakręcony rywalizacją i wrzawą na trybunach, wycisnął 200 kg, a w czwartym podejściu był poza konkurencją. Ostateczny wynik 205 kg to jego nowy rekord życiowy.