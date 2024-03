Zaczyna się budowa placu zabaw na Górze Chełmskiej w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przetarg został już rozstrzygnięty, wygrała go spółka Strabag, we wtorek plac budowy został przekazany wykonawcy, ten już zaczyna prace w terenie.

Obiekt będzie największym w Koszalinie i jednym z największych na Pomorzu. Ma pomieścić 22 urządzenia. - Będą to urządzenia także dla dzieci z niepełnosprawnościami, większość nawiązywać ma do świata dinozaurów i morza - powiedziała Katarzyna Wotawa z firmy Buglo, która wyposaży plac zabaw.

Przy okazji zdradziła, że w tym roku powiększony o nowe urządzenia ma być też plac Buglo na terenach podożynkowych. Trwają szczegółowe ustalenia.