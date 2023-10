Zaginął 41-letni mieszkaniec Koszalina. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof Marczyk

Policja prowadzi poszukiwania zaginionego Marcina Sobieraja. archiwum/KMP Koszalin

We wtorek, 10 października, 41-letni Marcin Sobieraj po raz ostatni kontaktował się z rodziną. Do tej pory nie wrócił do domu, trwają poszukiwania.