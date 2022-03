Żak Koszalin ograł wysoko SKS Starogard Gdański

To 12. zwycięstwo beniaminka w kończącym się sezonie zasadniczym. Gospodarze wypracowali w I kwarcie 14-punktową przewagę, z której goście w dwóch kolejnych kwartach uszczknęli tylko 3 pkt.

Wygraną Żak przypieczętował na początku IV kwarty, zaczynając ją od serii 12:0 (35. - 66:43). Czwarte w sezonie i drugie z rzędu double-double zanotował Wiktor Sewioł (22 pkt, 13 zbiórek).

Żak Koszalin - SKS Starogard Gdański 71:49 (25:11, 17:19, 12:13, 17:6)

Żak: Sewioł 22 (13 zb., 4 prze., 5 str.), Dłoniak 14 (2x3), Tomaszewski 9 (2x3, 5 zb., 3 as.), Harris 8 (10 zb., 2 bl., 4 str.), Pryć 5 (3 zb., 4 str.) - Zarzeczny 8 (1x3, 5 zb., 3 str.), Lungwana 4, Czyż 1, Czubak 0, Naczlenis 0 (5 as.), Szewczyk 0.

SKS: Ryżek 22 (1x3, 4 zb., 4 str.), Ćwikliński 16 (1x3, 3 prze., 5 str.), Kierlewicz 3 (6 as., 4 zb.), Burczyk 2 (5 zb., 3 str.), Sadło 2 (3 zb.) - Pietras 4 (7 zb., 2 bl.), Cebula 0, Kamiński 0, Karolak 0 (4 zb.), Szymański 0.