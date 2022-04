Żak Koszalin rozbił na wyjeździe Znicz Basket Pruszków

Koszalińscy koszykarze, którzy przypieczętowali utrzymanie dwie kolejki temu, pokonali pruszkowian po raz drugi w sezonie. Rozmiary wygranej (31 pkt) są najwyższe w całym sezonie. Poprzednim rekordem Żaka były 22 pkt z SKS Starogard Gd. (71:49) w minioną środę. W rozbiciu Znicza nie przeszkodził brak jednego z asów Żaka, Darrella Harrisa. Z powodów zdrowotnych środkowy zakończył sezon meczem z SKS.

Kibice w Pruszkowie obejrzeli jednostronne spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. Skutecznie grający Żak wypracował w niej aż 23 pkt przewagi. Między 6. i 13. min goście zdobyli aż 24 pkt, tracąc tylko 2 (37:14). Później spokojnie kontrolowali spotkanie. W końcówce różnica doszła do 37 pkt (99:62). Punkty na pierwszą setkę w sezonie zdobył Maciej Szewczyk.

Znicz Basket Pruszków - Żak Koszalin 70:101 (14:25, 17:29, 18:25, 21:22)

Znicz: Kamiński 15 (3x3, 3 zb., 3 as.), Bodych 13 (3x3, 3 zb., 4 str.), Adamczyk 8, Walczak 6 (4 zb., 3 as., 3 str.), Suliński 3 (1x3) - Michalski 8 (3 zb.), Sowa 7, Tokarski 6, Dębski 4 (8 zb.), Kopciński 0, Czosnowski 0 (3 zb.).

Żak: Tomaszewski 23 (4x3, 7 as., 3 zb., 5 str.), Sewioł 20 (1x3, 11 zb., 3 as.), Pryć 15 (4 as., 3 zb.), Czyż 12 (12 zb., 3 str.) - Dłoniak 11 (1x3) - Zarzeczny 11 (2x3, 3 zb.), Szewczyk 7 (1x3), Czubak 2, Naczlenis 0.