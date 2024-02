Żak Koszalin rozbity w swojej hali przez beniaminka z Międzychodu [ZDJĘCIA]

W sobotnim meczu 28. kolejki, Żak zaprezentował się fatalnie w obronie. W ataku forsował rzuty z dystansu, notując rekordowe w sezonie 36 prób zza łuku na 76 oddanych rzutów z gry. Skuteczność była po stronie gości, którzy trafili ponad 60-procent rzutów z gry (Żak 43) i 80-procent z wolnych (Żak 72). Mieli także liderów, w osobach świetnie prowadzącego grę Mikołaj Smarzego, dominującego pod tablicami Nicholasa Lynch oraz skutecznego Damiana Szymczaka. Ta trójka zdobyła aż 73 ze 109 punktów dla gości. Końcowy dorobek 109 pkt, to rekord tego sezonu Sokoła. Warto przypomnieć, że w 1. rundzie pokonał Żaka u siebie 94:82, co było jego pierwszą wygraną po awansie do I ligi.

Mecz rozpoczął się od prowadzenia gości 10:2. W I kwarcie Żak potrafił odrobić straty, a nawet objąć 5-punktowe prowadzenie (24:19). Na początku drugiej było nawet 29:21, po akcji 2+1 najlepiej prezentującego się w sobotę Błażeja Czerniewicza. Później z każdą minutą wyglądało to coraz gorzej. Już w 16. min goście mieli o 7 pkt więcej (42:35). W III kwarcie Żak doszedł na 1 pkt (64:65), ale wtedy włączyli się Smarzy (13 pkt w kwarcie) i Lynch i goście odskoczyli na 10 pkt. Ostatnie 10. min to rosnąca z każdą minutą przewaga Sokoła, dochodząca do 19 pkt.

Żak Koszalin - Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 92:109 (24:21, 24:32, 24:29, 20:27) **Żak: Rajewicz 13 (2x3, 3 str.), Pawlak 12 (2x3, 4 as., 3 zb.), Kondrat 11 (1x3, 6 zb., 4 as., 2 bl.), Życzkowski 9 (4 zb.), Lewandowski 0 - Czerniewicz 21 (4x3, 6 as.), Skiba 11 (3x3, 8 as.), Krajewski 6 (3 zb.), Tomaszewski 4, Szewczyk 3 (1x3, 3 zb.), Janus 2, Droździel 0. Sokół:** Smarzy 28 (1x3, 9 as., 6 zb., 3 str.), Szymczak 23 (2x3, 4 str.), Lynch 22 (1x3, 8 zb., 3 str.), Kunc 14 (4x3, 4 prze.), Wróbel 2 (5 zb., 3 as., 3 str., 2 bl.) - Barnes 10 (7 zb., 5 str.), Małachowski 7 (5 zb., 4 as.), Miężał 3, Plewiński 0.