Żak Koszalin zaprasza chłopców i dziewczynki do trenowania koszykówki

Wrzesień to czas, kiedy rodzice szukają różnych zajęć pozalekcyjnych. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu, a chcecie, by dziecko rozwijało się fizycznie to warto rozważyć zajęcia w Żaku Koszalin.

Właśnie ruszyły treningi i prowadzący poszczególne grupy wiekowe zapraszają!

Trenować koszykówkę może każdy. I chłopiec, i dziewczynka - nawet w wieku 5 lat! Jeśli masz dziecko w tym wieku i chcesz, by spróbowało swoich sił właśnie w koszykówce to w czwartek 14 września przyjdź z nim na pierwszy trening grupy 5, 6 i 7-latków.

Zajęcia dla chłopców i dziewczynek odbędą się w Szkole Podstawowej nr 17 o godz. 17:30. Zajęcia poprowadzi Ewa Odrzywolska. Chcesz dowiedzieć się więcej? Oto nr telefonu do trenerki - 601 594 947.

Zapisy są przyjmowane także drogą mailową - mkkszak@interia.pl. W treści należy podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły / przedszkola, telefon kontaktowy.