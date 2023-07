Zakopower po raz kolejny wystąpi dla podopiecznych koszalińskiej fundacji

Koszalińska fundacja od lat organizuje w Koszalinie koncerty, z których dochód pozwala realizować kolejne ambitne cele — najpierw były to mieszkania chronione dla mam i ich dzieci teraz wyjątkowe miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki z zakupionych cegiełek zasilą budżet inwestycyjny Zakładu Aktywizacji Zawodowej tworzonego przez Fundację. Zakład ma być miejscem pracy dla blisko 50 osób z niepełnosprawnościami. Plany są ambitne — podopieczni zakładu będą pracować w kuchni, sprzątać, zajmować się ogrodami pod okiem swoich opiekunów. - Będą pracować w dostosowanym do ich potrzeb otoczeniu, w przyjaznej atmosferze, za godną pensję - zapewnia Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes koszalińskiej fundacji Zdążyć z Miłością. By jednak było to możliwe budynek przekazany fundacji przez miasto trzeba wyremontować, a jeszcze wcześniej przygotować dokumentacje. Na ten cel fundacja potrzebuje jeszcze około 50 tysięcy złotych. - Wierzę, że dzięki wsparciu koszalinian, którzy już nie raz pokazali jak wielkie mają serca, uda nam się te pieniądze zebrać przy okazji koncertu.

Cegiełki można kupić w koszalińskiej Filharmonii, w której koncert się odbędzie, oraz w biurze fundacji. Gwiazdą ponownie będzie Zakopower. Kilka lat temu ten popularny zespół już wstępował dla Fundacji. Koncert był niezwykle udany więc fundacja postanowiła raz jeszcze gwiazdy zaprosić do Koszalina.