Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 6.01.2024

Cebula w naszej kuchni

Cebula to jeden z najbardziej podstawowych produktów w naszej kuchni. Stosujemy ją do różnego rodzaju potraw: zup, sosów, jako dodatek do jajecznicy, do różnego rodzaju kiszonek, marynat. Cebulę jemy też na surowo jako dodatek do pomidorów, surówek, mizerii. Krótko mówiąc - cebula jest nieodzownym dodatkiem naszego jedzenia.

Z jednej strony ceniona ze względu na swój ostry smak, z drugiej nie lubiana z powodu charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu. Po jej zjedzeniu lepiej nie rozmawiać z kimś stojąc blisko niego.