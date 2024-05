Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! 10.05.2024

Czy picie zwykłej wody z dodatkiem korzenia imbiru może być dobre dla zdrowia? Okazuje się, że tak - to bardzo zdrowe. Wystarczy pić go codziennie rano - a fachowcy twierdzą, że warto dawkę powtórzyć również wieczorem – by już po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź na kolejnych slajdach, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu >>>