Zamknięty browar w Koszalinie jednak nie będzie sprzedany

- Status Browaru Koszalin nie uległ zmianie, ale też od początku nie było planów dotyczących jego sprzedaży - zapewnia Dawid Błaszczyk, dyrektor działu marketingu i trade marketingu w Van Pur. Przypomnijmy, w sierpniu 2022 roku zarząd tej browarniczej spółki akcyjnej zdecydował, że „w związku z brakiem opłacalności produkcji piwa w koszalińskim browarze, podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności tego zakładu. Naszym celem jest, by unikalne, zabytkowe budynki browaru z 1874 roku mogły w innej formie jak najlepiej funkcjonować w miejskiej tkance Koszalina”. Podejrzewano wtedy, że za tym ostatnim zdaniem kryje się właśnie chęć sprzedaży nieruchomości. - Nic z tych rzeczy. Obiekt pozostaje w zasobach grupy Van Pur. Trwają analizy zmierzające do określenia planów zagospodarowania obiektu w przyszłości - kwituje dyrektor Błaszczyk.

Przypomnijmy jednak, że od sierpnia ubiegłego roku do dziś pojawiało się sporo koncepcji na zagospodarowanie starego browaru. Wtedy to usłyszeliśmy m. in. że Van Pur nie zajmuje się nieruchomościami, ani deweloperką, więc nie będzie jednak tej nieruchomości zagospodarowywał samodzielnie. - Czekamy na partnera, inwestora, który będzie miał pomysł. Nie wykluczamy, że ktoś, nowy właściciel, będzie chciał tu kontynuować produkcję, natomiast napotka on na takie same problemy jak my - mówił nam wtedy rzecznik grupy.