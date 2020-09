Zarobki polityków 2020. Ile zarabia prezydent, premier, ministrowie, posłowie i eurodeputowani [Dochody, zarobki] [5.09.2020]

Zarobki posłów i senatorówPosłowie i senatorowie otrzymują co miesiąc 9.892,30 zł brutto tytułem uposażenia. W 2020 roku ma wejść w życie podwyżka o 630 zł.Do uposażenia przysługują dodatki – 20 proc. dla przewodniczących komisji, 15 proc. dla zastępców i 10 dla szefów stałych podkomisji. W razie zbiegu dwóch lub więcej dodatków wypłaca się je w łącznej wysokości do 35 proc. uposażenia.Prezydia Sejmu i Senatu mogą określać inne okoliczności uzasadniające wypłacanie dodatków i ustalać ich wysokość, a także określać komisje, których członkowie otrzymują inne dodatki i ich wysokość.Uposażenie i dodatki są traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy parlamentarzysty. To rodzaj rekompensaty za rezygnację z dotychczasowej pracy na czas sprawowania mandatu.Do tego dochodzi dieta stanowiąca 25 proc. uposażenia, czyli 2.473,08 zł, w większości nieopodatkowana (dieta to środki na wydatki poniesione w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, np. koszty niektórych podróży i noclegu). W razie zagranicznych delegacji dieta poselska lub senatorska jest podnoszona o 75 proc.Jest jeszcze kwota, którą parlamentarzysta dysponuje, lecz nie dla siebie: 12.500 zł brutto ryczałtu miesięcznie na prowadzenie biura parlamentarnego, w tym zatrudnienie asystenta.PRZYWILEJE POSŁÓW I SENATORÓW•Parlamentarzyści mają wyższą niż zwykły obywatel kwotę wolną od podatku – ok. 30.000 zł w skali roku; dla przeciętnego Polaka jest to ok. 3.000 zł.•Bezpłatne przejazdy środkami transportu publicznego (samolot, pociąg, autobus, tramwaj, metro).