Zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy - podwyżka. Jakich zmian chce Andrzej Duda? [29.08.2020]

Co ciekawe, zapowiedź wzrostu zasiłku zbiega się w czasie z coroczną waloryzacją świadczenia. Odbywa się ona 1 czerwca, co oznacza, że dotychczasowe kwoty i tak będą obowiązywać tylko do końca maja, po czym obligatoryjnie wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku.

Jednocześnie Sejm odrzucił propozycję Senatu, żeby zasiłek dla bezrobotnych podwyższyć do 1.800 zł brutto.

AKTUALNA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Podstawowy – staż pracy 5-20 lat: 861,40 zł brutto/741,87 zł netto przez 90 dni, a potem 676,40 brutto/592,52 netto.

Staż do 5 lat: 80 proc. zasiłku podstawowego.

Staż ponad 20 lat: 120 proc. podstawowego.

Dodatek solidarnościowy

Ma wynosić 1.300 zł brutto. Będzie przyznawany przez 3 miesiące tym, którzy stracili pracę w wyniku pandemii koronawirusa.

Eksperci krytycznie odnoszą się do rozdawniczego wspierania osób bez pracy. Jeżeli będą dostawać łącznie 2.500 zł zasiłku i dodatku, a do tego np. 500+, w sumie będzie to więcej niż płaca minimalna. Może to zniechęcić do podejmowania zarobku, a w rezultacie doprowadzić do sztucznego wzrostu bezrobocia.